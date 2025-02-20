İstanbul'da Kayıt Altına Alınan Kar Yağışı Kazası: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Pendik'te karla kaplı yolda kayarak bariyerlere çarpan otomobilin kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:19
İstanbul'da Kayıt Altına Alınan Kar Yağışı Kazası: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Pendik'te Kaza: Karla Kaplı Yolda Otomobil Kontrolü Kaybetti

İstanbul, Pendik'te bulunan TEM Otoyolu'nda gerçekleşen bir kaza, kış şartlarının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kurtköy mevkisi'nde, karla kaplı yolda seyir halindeki 42 AVJ 542 plakalı otomobil kayarak bariyerlere çarptı.

Kaza Anı Kamerada

Otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak ters istikamete döndü. Kaza anı, aynı yolda seyrederken durumu kaydeden başka bir otomobilin yolcusunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, kış mevsiminde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, sürücülerin zor şartlarda nasıl daha tedbirli olması gerektiği mesajını veriyor.

Bu kaza, İstanbul'da süregelen kış koşullarının zorluklarıyla ilgili önemli bir uyarı niteliği taşımakta. Sürücülerin, özellikle kar yağışının yoğun olduğu günlerde dikkatli olmasının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

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