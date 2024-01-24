İstanbul'da kentsel dönüşüm hareketliliği: Büyükçekmece'de çalışmalar sürüyor

Büyükçekmece'de riskli olduğu belirlenen 8 blok ve 64 bağımsız bölümden oluşan İnan Sitesi'nin yıkım işlemi başladı. Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yer alan konutlar için belediye ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.





Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çalışmalara katılarak sitenin bulunduğu adayı tamamen yıkarak yenileyeceklerini ifade etti.





51 BİN KONUT KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE YENİLENDİ

Akgün, kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacağını, depreme hazırlık için hızlı davranılması gerektiğini, 51 bin konutu hiçbir destek almadan yenilediklerini belirtti.





"Vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde cereyan eden bir çalışmadır bu. Önümüzdeki dört yıl içerisinde Büyükçekmece'de hiçbir vatandaşın burnunun kanamayacağı noktaya geleceğimizi biliyoruz. Yani dört yıllık bir süre içerisinde, deprem olduğu takdirde vatandaşımız can ve mal emniyeti sağlanmış olacak." diye konuştu.

İBB Meclisi'nden henüz onay alamayan Kumburgaz sahili ve Tepecik merkezi imar planları, ilçenin en önemli sorunu olarak gösterildi. Akgün, bu planların hayata geçmesiyle Kumburgaz ve Tepecik'teki kentsel dönüşümün 4 yıl içinde bitirilebileceğini söyledi. Ayrıca Büyükçekmece merkezdeki yıkımların yüzde 70'lik kısmının tamam olduğunu da bildirdi.