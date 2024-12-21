İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Seferberliği: 1,5 Milyon Yapı Deprem Riski Altında

Bakan Kurum'dan İstanbul İçin Acil Dönüşüm Çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un kentsel dönüşüm programına dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, "İstanbul için kaybedecek zamanımız yok. Çünkü bu güzelim şehirde 1,5 milyon ev ve iş yerimiz deprem riski altında. Üstelik bunların 600 bini her an çökme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Güngören ve Üsküdar'da Önemli Adımlar

Bakan Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Güngören'de 768 konut için kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımını ve Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenini gerçekleştirdi. Kurum, "Bugün İstanbul'u, Güngören'i kurtarma seferberliğine dair çok önemli 3 adımı aynı anda attık" dedi.

Güvenli Yuvalar İçin Hızla İlerliyoruz

Bakan Kurum, projenin birinci etabında 144 konutun hızla tamamlandığını ve projenin ikinci etabında ise 283 konut ile birlikte 798 konutun kurasının çekildiğini belirtti. Toplamda 1532 yeni yuva için anahtarların bir kısmının teslim edileceğini vurguladı.

İstanbul Depremine Hazırlık

Kurum, beklenen İstanbul depremine dikkat çekerek, "Depremin cennet vatanın, İstanbul'un acı bir gerçeği ve derin bir yarası olduğunu" dile getirdi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere de atıfta bulunan Bakan, "Deprem bölgesinde yapılması gereken 453 bin konutun yüzde 93'ü inşaat aşamasına geçmiştir. Her gün ortalama 2 bin 500 konutu teslim ediyoruz" dedi.

İstanbul'da Dönüşüm Seferberliği

Murat Kurum, İstanbul'daki dönüşüm seferberliğinin 12 yıldır kesintisiz sürdüğünü ve şu ana kadar 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamladıklarını açıkladı. İstanbul'da 193 bin konutun yenileme süreci devam ediyor.

Belediyelerden Destek Bekliyoruz

Kurum, dönüşüm süreçlerinde belediyelerin daha aktif rol almasını beklediğini belirterek, "İstanbul söz konusuysa, kalan her şey teferruattır. Çünkü insanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur" dedi.

Yeni Konutların Sahipleri Belli Oldu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ilçedeki dönüşüm çalışmalarına dair bilgi vererek, Büyükşehir Belediyesi'nin de dönüşüm projelerine katkı sağlayacağını duyurdu. Programda İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Üsküdar'da 456 konutun yıkımına başlandı ve Bağcılar'da 365 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi. Etkinlik, Güngören'deki 768 konutun hak sahipleri için kura çekiminin yapılmasıyla sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.