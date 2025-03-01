İstanbul'da Kezzaplı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Avcılar'da, bir kadının yüzüne kezzap döken şüpheli tutuklandı. Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:06
İstanbul'da Kezzaplı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Avcılar’da, bir kadın ile görüşme teklifini reddettiği için yüzüne kezzap dökülen 60 yaşındaki şüpheli Ş.K., tutuklandı. Olay, 19 Mart 2024 tarihinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.

44 yaşındaki Ş.S., sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen Ş.K. tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçtı. Ş.S’nin şikayeti üzerine polis inceleme başlatarak, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Ş.K.’nin, Ş.S.’ye görüşme isteği reddedildiği için bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. En son Düzce'de bulunan şüpheli, burada yakalanarak İstanbul’a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, Ş.K. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Güvenlik kameraları, zanlının olaydan sonra kaçış anlarını kayıt altına aldı.

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