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İstanbul'da 'Kıbrıs Mücadelesi ve Şehitler Haftası' Anma Programı Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen anma programında Kıbrıs mücadelesi ve şehitler, KKTC yetkilileri tarafından anıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:50
İstanbul'da 'Kıbrıs Mücadelesi ve Şehitler Haftası' Anma Programı Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Kıbrıs Mücadelesi ve Şehitler Haftası' Anma Programı Gerçekleştirildi

Kıbrıs'taki 21 Aralık 1963'teki terör saldırılarının 61. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma programı düzenlendi. Şişli'deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İstanbul Şubesi'nde yapılan etkinlikte, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın mesajını okudu.

Kanlı Noel Katliamı ve Tarihin Dersleri

Demirel, Kanlı Noel olarak bilinen Rum saldırılarının, iki halk arasında çatışmaların başladığı tarih olduğunu ancak bu saldırıların önceden planlanmış olduğunu belirtti. Demirel, İngiliz döneminin Kıbrıs'taki sömürge müsteşarı John Reddaway'ın tespitlerini aktararak, "Akritas Planı, Kıbrıs Cumhuriyetini yok etmek için bir komploydu," ifadelerini kullandı.

Demirel, geçmişte yaşananlardan ders alınmasının önemine dikkat çekerek, "Bu hafta, varoluş mücadelesi sürecinde yaşananları ve kazanımlarımızı anmanın yanı sıra, liderlerimizin mücadelesini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi ve Geleceği

KTKD İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin gelmesiyle büyük bir özgürlük mücadelesine sahip olduğunu belirtti. Eray, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayallerini sona erdirdiğini vurguladı.

Eray, Kıbrıs Türk halkının barış içinde bir toplum olarak yaşama hedefinin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs'ta barışın sürdürülmesinde Türk askerinin varlığının teminat olduğunu söyledi.

Programın Sonuçları

Etkinlik, KTKD İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Özmen İkibiroğlu, Kıbrıs gazisi emekli albay Atilla Çilingir ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tansi'nin sunumlarıyla devam etti. Program, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik...

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 61. yılında, İstanbul'da anma programı düzenlendi. Şişli'deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İstanbul Şubesi'ndeki "Kıbrıs Mücadelesi ve Şehitler Haftası Anma Programı"na katılan KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, konuşma yaptı.

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik...

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 61. yılında, İstanbul'da anma programı düzenlendi. Şişli'deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İstanbul Şubesi'ndeki "Kıbrıs Mücadelesi ve Şehitler Haftası Anma Programı"na katılan KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, konuşma yaptı.

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