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İstanbul'da Kıbrıs Sempozyumu: Barış Harekatı'nın 50. Yılı Kutlandı

İstanbul'da düzenlenen sempozyumda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi önemine vurgu yapıldı ve gelecekteki stratejik etkileri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:26
İstanbul'da Kıbrıs Sempozyumu: Barış Harekatı'nın 50. Yılı Kutlandı

İstanbul'da Kıbrıs Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul, Barış Harekatı'nın 50. Yılında Kıbrıs Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyumda yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesinin milli bir mesele olduğunu belirtti ve "Bu mesele, hiçbir zaman Türkiye'siz götürülemeyecektir," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi

Marmara Üniversitesi'nin Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma çevrim içi katılan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Eserinde, "1571'lere geri dönüşte burasının bir Osmanlı adası olduğunu görüyoruz. Osmanlı'nın çekilmesinin ardından Kıbrıs Türkleri onurlu bir mücadele sürdürerek, bağımsız Türk Devleti'ne gözlemci olarak katılmanın gururunu yaşıyorlar" dedi.

Turizm ve Kıbrıs'ın Stratejik Önemi

Tatar, Kıbrıs'ta 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığını ve bu durumun Kıbrıs'ın uluslararası bağlantılarını güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Kıbrıs'a gelen turistlerin, "bir ülkede iki ayrı devlet, iki ayrı halk yaşıyor" gerçeğiyle karşılaştıklarında şaşırdıklarını ifade etti.

Tarihi Dönüm Noktası

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kıbrıs’ın tarihî olarak kültürel çeşitliliği ve stratejik konumuyla önemini vurgulayarak, adadaki gerginliklerin siyasi yapıyı derinden etkilediğini söyledi. 20. yüzyılın ortalarında yaşanan gerginliklerin, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile sonuçlandığını ifade etti. Bu harekat, hem Türkiye'nin dış politikasında hem de Kıbrıs'ın geleceğinde önemli izler bırakmıştır.

Kurt, ayrıca, "Bugün, Kıbrıs'taki bölünme, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ve Avrupa Birliği politikalarında belirleyici rol oynamaktadır," diyerek Kıbrıs meselesinin stratejik önemine dikkat çekti.

Selamlaşabileceği kıymetli akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin bir araya geldiği bu sempozyum, Kıbrıs'ın geçmişini ve geleceğini anlamak adına önemli bilgiler sağlayacak.

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