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İstanbul'da Kilise Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan saldırının faal yerleri arasında yer alan Soltamatiov, MİT'in başarılı operasyonda ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:48
İstanbul'da Kilise Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne Yapılan Saldırı ve Yakalanan Şüpheli

28 Ocak tarihinde gerçekleşen Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcılarından biri olan Viskhan Soltamatiov, Türkiye'nin ulusal istihbarat teşkilatı MİT tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla İstanbul'da ele geçirildi.

Saldırıya Giden Süreç

Yapılan araştırmalar sonucunda, Soltamatiov'un saldırıda kullanılan silahı temin eden kişi olduğu belirlendi. MİT'in titiz çalışmaları sayesinde, saldırı sonrası önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

Operasyon Detayları

MİT'in gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin önlenmesi adına büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan...

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı

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