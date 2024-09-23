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İstanbul'da Kira Tartışması Kanlı Bitti: Ev Sahibine Hapis Cezası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kiracısını öldüren ev sahibi 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:17
İstanbul'da Kira Tartışması Kanlı Bitti: Ev Sahibine Hapis Cezası

Gaziosmanpaşa'da Kanlı Olay

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kiracı ve ev sahibi arasında fikir ayrılıkları sonucunda gerçekleşen bir olay, trajik bir cinayetle sonuçlandı. Kira artışı konusunda meydana gelen tartışma neticesinde, ev sahibi Ertuğrul Öztunç, kiracısı Hüseyin Asar'ı tabancayla vurdu.

Duruşma ve Ceza Kararı

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç’un avukatıyla birlikte hazır bulunduğu bildirildi. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine düşen söz hakkını kullanması için ona son sözünü sordu. Öztunç, maktul ile olan ilişkisini öne çıkararak, "Aile gibiydik. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son derece pişmanım," şeklinde ifade verdi.

Mahkeme'nin Karar Gerekçesi

Mahkeme, sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 14 yıl 2 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, toplamda 15 yıl 10 ay hapis cezası kararı verdi.

Olayın Gelişimi

İddianamede, Hüseyin Asar'ın Ertuğrul Öztunç’a ait dairede 16 yıl boyunca kiracı olarak yaşadığı, zaman zaman kira artışı ve dairenin tahliyesi hakkında görüş ayrılıkları yaşadıkları belirtilmiştir. Olay günü, 8 Temmuz 2023’te, iki taraf arasında yine kira artışı münasebetiyle tartışma yaşandığı anlatıldı. Öztunç, ruhsatsız silahıyla Asar'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, kiracı hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Sanık, olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra, silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Adli Raporlar

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, maktulün vücudunda 3 adet ateşli silah yarası olduğu, bunlardan birinin ölümcül nitelikte olduğu kaydedildi. Olay yerinde bulunan mermi kovanlarının, sanığın teslim olduğu sırada yanında bulunan silahlardan çıktığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasından müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçlamasından ise 1 yıldan 3 yıla kadar ceza talep etmişti.

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