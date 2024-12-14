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İstanbul'da Kırgız Kültürü ve Aydınları Tanıtıldı

İstanbul'da Kırgız kültürü ve aydınları, Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleriyle tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:38
İstanbul'da Kırgız Kültürü ve Aydınları Tanıtıldı

İstanbul'da Kırgız Kültürü ve Aydınlarının Tanıtımı

İstanbul, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle Kırgız kültürü ve aydınlarını tanıttı.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ülke Tanıtım Günleri kapsamında "Aytmatov ve Kırgız Aydınları" başlıklı bir program düzenlendi. Programda konuşan Türkiye’deki Kırgızistanlı Öğrenciler Birliği Başkanı İliaz İsmailov, Kırgızistan’ı tanıtacak sunumlar ve çeşitli gösteriler yapacaklarını söyledi.

İsmailov, "Müzik dinletilerimiz de olacak. 'Cengiz Aytmatov Alemi' başlığı altında tiyatro gösterimiz var. Programımız tek günlük." diyerek etkinlik hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca bir fotoğraf sergisi açıldı ve milli dans ile tiyatro gösterileri sunuldu.

Programa, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul'da, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun...

İstanbul'da, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırgız kültürü ve aydınları tanıtıldı. Rami Kütüphanesi'nde, Ülke Tanıtım Günleri kapsamında ''Aytmatov ve Kırgız Aydınları'' başlığıyla düzenlenen programda Türkiye’deki Kırgızistanlı Öğrenciler Birliği Başkanı İliaz İsmailov, konuşma yaptı.

İstanbul'da, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun...

İstanbul'da, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırgız kültürü ve aydınları tanıtıldı. Rami Kütüphanesi'nde, Ülke Tanıtım Günleri kapsamında ''Aytmatov ve Kırgız Aydınları'' başlığıyla düzenlenen programda Türkiye’deki Kırgızistanlı Öğrenciler Birliği Başkanı İliaz İsmailov, konuşma yaptı.

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