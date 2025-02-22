İstanbul'da Kış Koşullarında Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

İstanbul'da karla mücadele için 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 çalışan görev alıyor, 1120 evsiz vatandaş geçici konaklama merkezlerine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 01:51
İstanbul'da Kış Koşullarında Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Çarşamba gününden itibaren yapılan açıklamalara göre, toplamda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personel bu süreçte görev aldı. Çalışmalar kapsamında, 61 bin 242 ton tuz, 1198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldığı bildirildi.

Enerji Sorunu Yok

İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında enerji verilemeyen herhangi bir mahalle veya semt bulunmadığı vurgulandı. Öte yandan, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği hava koşullarının olumsuz olduğu durumlarda çift yönlü olarak askıya alındı. Şehir Hatları seferlerinde de Liman Başkanlığı kararıyla anlık iptaller gerçekleştirildi.

Havalimanlarındaki Sefer İptalleri

Havalimanlarında ise programlı seferreduction yapılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 sefer iptal edildi.

Trafik Kazaları ve Evsizler İçin Yardım

Açıklamada, kar yağışı süresince İstanbul'da toplam 178 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, bu süreçte 1120 evsiz veya sokakta yaşayan vatandaşın, bulundukları yerlerden alınarak otel veya geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi.

Vali Gül'ün İncelemeleri

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi. Ayrıca, kış lastiği denetimi sırasında yolcu otobüsündeki yolcularla sohbet eden Vali Gül, denetimlerin amacı hakkında bilgi verdi.

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