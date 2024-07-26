İstanbul'da Kısa Süreli Yağmur Yaşanan Zorluklar

İstanbul'da Yağmur Etkisini Gösterdi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yerel yağışlar, özellikle Anadolu Yakası'nda bazı bölgeleri olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.

Yağış Nedeniyle Zorluk Çekenler

Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı kısımlarında sağanak yağmur etkili oldu. Dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalışan vatandaşlar dikkat çekti. Aynı zamanda D-100 kara yolunda da sürücüler yağış nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldılar.

Beykoz'da Su Birikintileri

Beykoz'daki Anadolu Hisarı çevresinde yol kaplamaları su birikintileri nedeniyle zorla ilerleyen araçlar, sürüş güvenliğini tehdit etti. Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde de bir otomobil, yol üzerindeki su birikintisine kapılarak refüjdeki ağaca çarptı ve devrildi.

Ali Rıza Adıgüzel'in Yağmur Yorumları

Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi'nde bir servis aracını yağmurdan faydalanarak yıkayan Ali Rıza Adıgüzel, yağmurun bereket olduğunu ve bu durumdan faydalandığını ifade etti.

Karaköy'de Zor Anlar

Beyoğlu Karaköy'de de etkili olan sağanak, vatandaşa zor anlar yaşattı. Bazı kişiler yağışa aldırış etmeden balık tutmaya devam ederken, bazıları ise ağaç ve tentelerin altında sığınmayı tercih etti.

Diğer Etkili Bölgeler

Yağış İstanbul'un Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde de aralıklarla etkisini sürdürdü. Bu ani yağışlar, şehir genelinde çeşitli olumsuzluklara neden oldu.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Eminönü bölgesinde aralıklarla devam ediyor. Turistlerin şemsiyeleri ile yağmurdan korunarak gezinti yaptığı görüldü.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Eminönü bölgesinde aralıklarla devam ediyor. Turistlerin şemsiyeleri ile yağmurdan korunarak gezinti yaptığı görüldü.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Eminönü bölgesinde aralıklarla devam ediyor. Turistlerin şemsiyeleri ile yağmurdan korunarak gezinti yaptığı görüldü.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Eminönü bölgesinde aralıklarla devam ediyor. Turistlerin şemsiyeleri ile yağmurdan korunarak gezinti yaptığı görüldü.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Eminönü bölgesinde aralıklarla devam ediyor. Turistlerin şemsiyeleri ile yağmurdan korunarak gezinti yaptığı görüldü.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Ümraniye bölgesinde aralıklarla devam ediyor.