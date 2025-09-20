İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyaya zarar: 4 zanlı gözaltına alındı

Yayın Tarihi: 20.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 19:38
İstanbul'da bazı kız öğrenci yurtlarında kişisel eşyalara zarar verildiğine yönelik iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemlerin emniyette devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın seyri ve gözaltılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kentte yurtlarda kalan bazı kişilerin kız öğrencilerin eşyasına zarar verdiği yönündeki paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda ranzanın altına sosyal medya hesabını yazan O.D., aynı yurtta kalan kız öğrenciye mesaj attığı belirtilen H.Ü. ile Muğla'da yakalanan ve yurtta alkol aldıkları belirtilen S.A. ve M.R. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve idari adımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu durumun kabul edilemez olduğu ve yurdun hizmete kapalı, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığı, konunun adli mercilere intikal ettirildiği ve sorumlular hakkında gerekli tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Yurda ilişkin basına yansıyan görüntüler ve iddialar kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı ve sürece ilişkin idari ile adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

