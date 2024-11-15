İstanbul'da KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleştirildi

KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü İstanbul'da Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da büyük bir resepsiyon gerçekleştirildi. Yıldönümüne özel etkinlik, şehrin önde gelen otellerinden birinde yapıldı ve çok sayıda önemli davetli katıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Resepsiyona; KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve Kıbrıs Türkleri gibi birçok kişi katıldı.

Dinçyürek'ten Mesajlar

Bakan Dinçyürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu özel günde burada bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Devletin bir milletin en önemli değeri olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, "Bu devletin hangi koşullarda ne bedeller ödenerek kurulduğu ortadadır. Hepimiz bu devleti daha güçlü ve daha ileriye taşıyacağız." sözlerini kullandı.

Başkan Demirel'in Anlamlı Vurguları

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade ederek, "Bu tarih, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin nihai hedefine ulaştığı bir gündür." dedi. Kıbrıs Türklerinin her türlü zorluk ve sindirme politikalarına rağmen haklarını koruduğunu aktaran Demirel, Kıbrıs Adası'nda siyasi eşitliğin sağlandığını belirtti.

Türkiye'nin Desteği Vurgulandı

Demirel, Kıbrıs Barış Harekatı'na atıfta bulunarak, Türkiye'nin Kıbrıs'taki soydaşlarına sahip çıkma konusunda gösterdiği kararlılığın altını çizdi. Bu sayede KKTC'nin güvenli bir vatan haline geldiğini ifade eden Demirel, "Bu durum, cumhuriyete giden yolda önemli bir adım olmuştur." dedi.

Vali Gül'den Teşekkür Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında KKTC Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gül, "Kıbrıs'ta soydaşlarımızın katledilmesini engelleyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu savaşın kazanılması, Türk dünyasının bir parçası olan Kuzey Kıbrıs için çok önemli bir gelişmedir." diyerek yaptığı vurguyla etkinliliğe damgasını vurdu.

Gelecek Umut Dolu

Vali Gül, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimini görmek, bizleri mutlu ediyor. Ulaşım projelerinin artması ve Kıbrıs'ın güvenli bir coğrafya olması, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarıyla sonuçlandığını gösteriyor." diyerek kapanış yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da resepsiyon düzenlendi. Bir otelde düzenlenen resepsiyona, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 5), 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (sol 5), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 4), KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel (sağ 6) yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve Kıbrıs Türkleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da resepsiyon düzenlendi. Bir otelde düzenlenen resepsiyona, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 5), 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (sol 5), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 4), KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel (sağ 6) yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve Kıbrıs Türkleri ile çok sayıda davetli katıldı.