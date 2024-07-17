Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul’da klima kavgası cinayetle sonuçlandı! Kafasına darbe alan işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma nedeniyle çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Kafasına aldığı darbe ile yere düşen Kamilcan H., kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Arkadaşı Ahmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Yayın Tarihi: 17.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:47
İstanbul’da klima kavgası cinayetle sonuçlandı! Kafasına darbe alan işçi hayatını kaybetti

Aynı iş yerinde çalışan Ahmet Ç. ve Kamilcan H. arasında klima açma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede küfürleşmeye dönüştü ve kavga alevlendi. Ahmet Ç., sinirlenerek Kamilcan H.'ye kafa attı. 

Başına aldığı darbenin ardından baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınan Kamilcan H., 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorlar, Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğunu ve darp sonucu bu durumun daha da kötüleştiğini belirledi.

Gözaltına alınan Ahmet Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ahmet Ç., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. İfadesinde, "Klima açma konusunda tartışma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu" dediği öğrenildi.

Olayın ardından Ahmet Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ahmet Ç.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı ve cezaevine gönderdi. Ahmet Ç.'nin ifadesinde, olayın klima açma konusundaki bir anlaşmazlık yüzünden çıktığını ve karşılıklı küfürleşme yaşandığını belirttiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Z kuşağı bu 3 kuruyemişten vazgeçemiyor! Enerjilerinin kaynağı meğer buymuş

Emekli maaş zammı sonrasında O da arttı! Yüzde 233 zam geldi

Emekli zammı sonrasında O banka hızlı davrandı! Ağustos promosyonunu açıkladı

Mutlu olmanın 3 kuralı! Ne yapsam yüzüm gülmüyor diyenler bir de bunları denesin!

Mermer gibi bir cilt için 3 malzeme yeter! Cilt rengini açıp pürüzsüzleştiriyor

Kimliğiyle PTT'ye başvurana destek müjdesi! Faturasını götürene 225 TL iade

Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun