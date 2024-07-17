İstanbul’da klima kavgası cinayetle sonuçlandı! Kafasına darbe alan işçi hayatını kaybetti

Aynı iş yerinde çalışan Ahmet Ç. ve Kamilcan H. arasında klima açma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede küfürleşmeye dönüştü ve kavga alevlendi. Ahmet Ç., sinirlenerek Kamilcan H.'ye kafa attı.

Başına aldığı darbenin ardından baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınan Kamilcan H., 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorlar, Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğunu ve darp sonucu bu durumun daha da kötüleştiğini belirledi.



Gözaltına alınan Ahmet Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ahmet Ç., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. İfadesinde, "Klima açma konusunda tartışma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu" dediği öğrenildi.



Olayın ardından Ahmet Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ahmet Ç.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı ve cezaevine gönderdi. Ahmet Ç.'nin ifadesinde, olayın klima açma konusundaki bir anlaşmazlık yüzünden çıktığını ve karşılıklı küfürleşme yaşandığını belirttiği kaydedildi.

