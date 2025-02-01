İstanbul'da Kolonları Çatlayan Bina Tahliye Edildi

Bahçelievler'de Güvenlik Önlemi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina, kolonlarında meydana gelen çatlaklar ve tabanındaki çökme nedeniyle tahliye edildi.

Aileler Geceyi Akrabalarında Geçiriyor

Bina sakinleri, yapıdan gelen sallantı sesi ve görülür çatlaklar sebebiyle belediyeye ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan Bahçelievler Belediyesi zabıtası ve itfaiye ekipleri, binada yaptıkları ön inceleme sonrasında tahliye kararı aldılar.

Durumu Belirsiz

Binada ikamet eden 8 daireden 7’sindeki ailelerin, geceyi akrabalarının yanında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otel konaklaması sağlanacağı öğrenildi. 1986 yılında inşa edilen binanın durumu hakkında detaylı testler yapılacak ve alınacak sonuçlara göre nihai karar verilecektir.