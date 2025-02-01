İstanbul'da Kolonları Çatlayan Bina Tahliye Edildi

İstanbul Bahçelievler'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:23
İstanbul'da Kolonları Çatlayan Bina Tahliye Edildi

Bahçelievler'de Güvenlik Önlemi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina, kolonlarında meydana gelen çatlaklar ve tabanındaki çökme nedeniyle tahliye edildi.

Aileler Geceyi Akrabalarında Geçiriyor

Bina sakinleri, yapıdan gelen sallantı sesi ve görülür çatlaklar sebebiyle belediyeye ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan Bahçelievler Belediyesi zabıtası ve itfaiye ekipleri, binada yaptıkları ön inceleme sonrasında tahliye kararı aldılar.

Durumu Belirsiz

Binada ikamet eden 8 daireden 7’sindeki ailelerin, geceyi akrabalarının yanında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otel konaklaması sağlanacağı öğrenildi. 1986 yılında inşa edilen binanın durumu hakkında detaylı testler yapılacak ve alınacak sonuçlara göre nihai karar verilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Mitingler ve Spor Etkinlikleri
2
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
3
İsrail'in Cenin Kentinde Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Ukrayna'da Rus Ordusunun Yatılı Okula Hava Saldırısı
5
İsrail’de 7 Ekim Saldırıları İçin Soruşturma Komisyonu Tasarısı Reddedildi
6
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı