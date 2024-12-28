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İstanbul'da 'Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü' Gerçekleştirildi

İstanbul'da çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, dünya çocukları için duyarlılık çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:05
İstanbul'da 'Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü' Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü'

İstanbul, 15 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH gibi kuruluşlar öncülüğünde, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve Ukrayna'daki çocuklar için farkındalık oluşturma amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Dünya Şehit Çocuklar Haftası Etkinlikleri

İhya Vakfı tarafından ilan edilen "Dünya Şehit Çocuklar Haftası" çerçevesinde çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kalabalık bir grup tarafından Saraçhane Parkı'nda başladı. Çocuklar, "Gücünüz çocuklara mı yetiyor?" yazılı pankartla dikkat çekerken, ellerinde karpuz dilimi resimleri ve çeşitli dövizlerle Beyazıt Meydanı'na doğru yürüdüler.

Şiirler ve Şarkılarla Duygu Dolu Anlar

Yürüyüş sonrasında düzenlenen programda çocuklar, şiirler okudu ve şarkılar söyledi. Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimleri anılarak, onların anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Ahmet Göktaş’tan Etkileyici Açıklama

Gruptan basın açıklamasını okuyan 12 yaşındaki Ahmet Göktaş, dünya genelinde çocukların yaşadığı zor koşullara dikkat çekti. Göktaş, şunları söyledi: 'Anne sütüne erişemeyen bebekler ve bombalar altında katledilen oyun çağındaki çocuklar için isyan ediyorum. Ey insanlık, bu gidiş nereye? Gazze’de 15 aydır süren katliama neden dur demiyorsunuz?'

Göktaş, ayrıca katil zihniyetine karşı boykota devam çağrısında bulunarak, 'Korktular. Öyleyse boykota devam. İnadına boykota devam.' dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH'nin de...

Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve Ukrayna'dakiler başta olmak üzere dünya çocukları için "Küçük Adımlardan, Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH'nin de...

Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve Ukrayna'dakiler başta olmak üzere dünya çocukları için "Küçük Adımlardan, Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

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