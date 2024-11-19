İstanbul'da 'Kur'an ve Sünnet Zaviyesinden Tasavvuf' Konferansı Gerçekleşti

Ümraniye'de Tasavvuf Konferansı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) tarafından 'Kur'an ve Sünnet Zaviyesinden Tasavvuf' konulu bir konferans düzenlendi. UKİD Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte tasavvufun Kur'an ve sünnetten kaynaklarına yoğunlaşıldı.

Prof. Dr. İrfan Gündüz'den Açıklamalar

Konferansta konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, tasavvuf konusunda insanların kafalarındaki şüphelere dikkat çekti. Gündüz, "Tasavvuf" kelimesinin Arapça kökenli olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'den alındığını belirtti.

Tasavvufun Önemi

İslam’ın tasavvuf ilmini bünyesinde barındırdığını ifade eden Gündüz, insanların tasavvuf aracılığı ile iç dünyalarını ve gönül dünyalarını kaynaştırmaları gerektiğini vurguladı. Allah'ın emirlerine karşı gösterilen hassasiyetin önemine işaret eden Gündüz, yasaklardan kaçınmanın da aynı dikkatle yapılması gerektiğini belirtti.

Zikir ve Tasavvufun Anlamı

Gündüz, "Tasavvuf, kaynağını Kur'an'dan alan ve tamamen yerli bir ilimdir. Kulun Allah ile beraber olma bilincini geliştirmesi için zikir telkin edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de zikrin şekli yok, ruhu vardır. Tasavvufun amacı ise Allah unutkanlığını gidermektir," dedi. Zikrin farklı şekillerinin var olduğuna dikkat çekerken, Allah ile beraber olma şuurunu yakalamayı diledi.

Konferansın Kapanışı

Etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ümraniye'de, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneğince (UKİD) "Kur'an ve Sünnet Zaviyesinden Tasavvuf" konferansı düzenlendi. UKİD Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde, tasavvufun Kur'an ve sünnetten kaynaklarının konu edildiği konferanst, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz konuşma yaptı.

Ümraniye'de, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneğince (UKİD) "Kur'an ve Sünnet Zaviyesinden Tasavvuf" konferansı düzenlendi. UKİD Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde, tasavvufun Kur'an ve sünnetten kaynaklarının konu edildiği konferanst, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz konuşma yaptı.