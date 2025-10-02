İstanbul'da Küresel Sumud Filosu Protestoları Gece Boyu Sürdü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıya tepki olarak İstanbul'da Beşiktaş ve Sarıyer'de düzenlenen protestolar, Filistin bayrakları ve sloganlarla gece boyunca devam etti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 04:09
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 04:09
İstanbul'da "Küresel Sumud Filosu"na Karşı Gece Boyu Protesto

Beşiktaş ve Sarıyer'de konsolosluk önlerinde yoğun katılımlı eylem

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki olarak İstanbul'daki protestolar gece boyunca sürdü.

Şehrin farklı noktalarından, Filistin bayraklarıyla otomobillerine binen çok sayıda vatandaş klakson çalarak yola çıktı ve Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ile Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak protestolarını sürdürdü.

Eyleme katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Ülkemde siyonist istemiyorum" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Protestolar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı; yoldan geçen bazı sürücüler ise eyleme otomobillerinin klaksonlarını çalarak destek verdi.

Gece geç saatlere kadar devam eden gösterilerin ardından, konsolosluklar önündekiler dualar edip sloganlar attıktan sonra bir süre sonra dağıldı.

