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İstanbul'da Kuvvetli Kar Uyarısı: AKOM'dan Kritik Açıklama

İstanbul'da yarın kuvvetli kar geçişleri bekleniyor. İBB ve AKOM'dan önemli uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:13
İstanbul'da Kuvvetli Kar Uyarısı: AKOM'dan Kritik Açıklama

İstanbul'da Kuvvetli Kar Geçişleri Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın İstanbul'da kuvvetli kar geçişlerinin etkili olmasının tahmin edildiğini açıkladı.

Kar Yağışı Başlıyor

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışının başlaması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri olacağı öngörülüyor.

Sibirya Kökenli Soğuk Hava

Açıklamada, kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilirken, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişeceği ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artacağı kaydedildi.

Ulaşım Uyarıları ve Önlemler

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceği bildirildi. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

İBB'nin Hazırlıkları

İBB ekipleri, Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Buzlanmaya karşı 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla önlem alındığı, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldığı bildirildi. Son 24 saat içerisinde 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldı.

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