İstanbul'da Kuyu-14 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen "Kuyu-14" isimli operasyonda 15 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yapılan operasyonların Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Şüphelilerin, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen bir suç örgütüne üye oldukları belirtildi.

Suçların Kapsamı

Operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi ağır suçlara karıştıkları tespit edildi. 25 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı suça katılmış oldukları belirlendi. Bunlar arasında farklı iş yerlerine kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemleri yer alıyor.

Ele Geçirilen Belgeler ve Eşyalar

Operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 uzun namlulu silah, otomatik tabanca, hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile çok miktarda yabancı ve Türk parası ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, yakalanan 14 şüphelinin tutuklandığını ve 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Ayrıca, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar, hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz," ifadelerini kullandı.