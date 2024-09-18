İstanbul'da Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kuyu-25 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-25" operasyonu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Operasyon kapsamında, yurt dışında firari olan organize suç örgütü elebaşı M.K. tarafından yönlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Sosyal Medyada Yayınlanan Olay Anları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Esenyurt ilçesinde, motosikletli şüphelilerin zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığına dair görüntülerin yayımlandığını belirtti. Olay saatinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama gerçekleştirdiği sırada, plakasız motosikletteki iki kişi, zırhlı aracın yanından geçerken, iş yerine ateş açtı.

Yaralı ve Olayın Gelişimi

Bu sırada, polis memurları da silahlarıyla karşılık verince, C.Ç. isimli şüpheli bacağından yaralandı. Ancak olay yerinden kaçmayı başardı. Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde, kurşunlanan iş yeri sahibi E.K.'nin bir kişi tarafından tehdit edildiği tespit edildi.

Yurt Dışındaki Elebaşı ve Suç Kaydı

Bakan Yerlikaya, tehdit eden kişinin yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı M.K. olduğunu açıkladı. M.K. hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" gibi suçlardan aranmanın sürdüğü belirtildi.

Operasyonun Detayları

Konuya ilişkin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta yürütülen Kuyu-25 operasyonu sonucu, M.K. tarafından yönlendirilen 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Ayrıca, operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.