DOLAR
34,09 -0,08%
EURO
37,93 0,04%
ALTIN
2.819,5 -0,17%
BITCOIN
2.030.340,32 0,89%

İstanbul'da Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen Kuyu-25 operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:50
İstanbul'da Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kuyu-25 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-25" operasyonu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Operasyon kapsamında, yurt dışında firari olan organize suç örgütü elebaşı M.K. tarafından yönlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Sosyal Medyada Yayınlanan Olay Anları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Esenyurt ilçesinde, motosikletli şüphelilerin zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığına dair görüntülerin yayımlandığını belirtti. Olay saatinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama gerçekleştirdiği sırada, plakasız motosikletteki iki kişi, zırhlı aracın yanından geçerken, iş yerine ateş açtı.

Yaralı ve Olayın Gelişimi

Bu sırada, polis memurları da silahlarıyla karşılık verince, C.Ç. isimli şüpheli bacağından yaralandı. Ancak olay yerinden kaçmayı başardı. Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde, kurşunlanan iş yeri sahibi E.K.'nin bir kişi tarafından tehdit edildiği tespit edildi.

Yurt Dışındaki Elebaşı ve Suç Kaydı

Bakan Yerlikaya, tehdit eden kişinin yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı M.K. olduğunu açıkladı. M.K. hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" gibi suçlardan aranmanın sürdüğü belirtildi.

Operasyonun Detayları

Konuya ilişkin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta yürütülen Kuyu-25 operasyonu sonucu, M.K. tarafından yönlendirilen 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Ayrıca, operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Sivas'ta Yangın Felaketi: Ev ve Hayvan Barınakları Zarar Gördü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
4
İngiliz Askerleri Kosova'ya Tatbikat İçin Ulaştı
5
İkinci Nesil Starlink Uyduları Daha Güçlü Elektromanyetik Radyasyon Yaydığı Belirlendi
6
Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor