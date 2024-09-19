İstanbul'da Kuyu-26 Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kuyu-26 Operasyonu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay'ın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu-26 operasyonu, İstanbul'da yapılmıştır.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından koordine edilen operasyonda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önemli çalışmalarına dikkat çekti.

Yapılan operasyonda, Abdurrahman Ay'ın örgütü üyesi olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanmış, bunlardan 6'sı tutuklanmış, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Adalet için Süreç Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun, bu suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız," ifadelerine yer verdi.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerine el bombalı saldırı ve mala zarar verme gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi. Ayrıca, operasyon sırasında ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Emniyet Güçlerine Teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.