İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 3 Yaralı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisinde meydana gelen 3 ayrı kaza, 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Otoyolun Ankara istikametinde, Mecidiye mevkisinde başlayan zincirleme kazalar, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşti.

Yaklaşık 100 metre arayla kontrolü kaybeden araç sürücüleri, 3 ayrı noktada kaza yaptı. Bu kazalara arkadan gelen diğer araçların da karışmasıyla toplamda 10 araç hasar gördü.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Olay yerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.