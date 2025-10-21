İstanbul'da Lise Öğrencilerinden Yapay Zeka ve Teknoloji Çalıştayı

Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda 30 liseden 120 öğrenci yapay zekanın toplumsal, etik ve eğitim boyutlarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:04
İstanbul'da Lise Öğrencilerinden Yapay Zeka ve Teknoloji Çalıştayı

İstanbul'da Lise Öğrencilerinden Yapay Zeka ve Teknoloji Çalıştayı

Etkinlik ve açılış

Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Teknoloji ve Yapay Zeka Çalıştayı", İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe kentteki 30 liseden 120 öğrenci delege olarak katıldı.

Çalıştay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Arafat Salih Aydıner'in "Yapay Zekanın Geleceği" başlıklı açılış sunumuyla başladı. Sunumda, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki önemi vurgulandı.

Komiteler ve tartışmalar

Delegeler, çalıştay boyunca yapay zeka ve teknolojinin çeşitli boyutlarını altı farklı komitede ele aldı. Tartışmaların yürütüldüğü komiteler şunlardı: Kültür ve Sanat, Teoloji, Sağlık, Hukuk ve Etik, Eğitim ile Psikososyal.

Komite oturumlarında özellikle dijital çağda etik, yapay zekanın insan davranışlarına etkisi, eğitimde teknolojinin rolü ve kültürel üretim süreçlerindeki dönüşüm gibi konulara odaklanıldı.

Duyarlılık ve insan hakları vurgusu

Çalıştay süresince katılımcılar, teknolojinin yalnızca bir gelişim aracı olmaması gerektiğini; aynı zamanda adalet ve insan haklarının savunucusu olması gerektiğini belirtti. Öğrenciler, Filistin'de yaşanan soykırıma yönelik duyarlılık mesajları paylaştı ve İsrail'in Filistin'de yürüttüğü saldırılarda yapay zeka teknolojilerini kullanmasının doğurduğu insani sonuçları da tartıştı.

Etkinlik, gençlerin teknoloji ve yapay zekanın toplumsal, etik ve bireysel etkileri üzerine bilinçli tartışmalar yürütmesini sağlayarak, geleceğe dair sorumluluk ve duyarlılık çağrısında bulundu.

İstanbul'da Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Teknoloji ve Yapay Zeka...

İstanbul'da Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Teknoloji ve Yapay Zeka Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İstanbul'da Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Teknoloji ve Yapay Zeka...

İLGİLİ HABERLER

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Yapay Zeka 1000 Kat Fazla Veri Üretecek: Depolamada Arz Krizi Uyarısı
4
İstanbul'da Lise Öğrencilerinden Yapay Zeka ve Teknoloji Çalıştayı
5
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
6
Kars Sarıkamış'ta Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar