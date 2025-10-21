İstanbul'da Lise Öğrencilerinden Yapay Zeka ve Teknoloji Çalıştayı

Etkinlik ve açılış

Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Teknoloji ve Yapay Zeka Çalıştayı", İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe kentteki 30 liseden 120 öğrenci delege olarak katıldı.

Çalıştay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Arafat Salih Aydıner'in "Yapay Zekanın Geleceği" başlıklı açılış sunumuyla başladı. Sunumda, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki önemi vurgulandı.

Komiteler ve tartışmalar

Delegeler, çalıştay boyunca yapay zeka ve teknolojinin çeşitli boyutlarını altı farklı komitede ele aldı. Tartışmaların yürütüldüğü komiteler şunlardı: Kültür ve Sanat, Teoloji, Sağlık, Hukuk ve Etik, Eğitim ile Psikososyal.

Komite oturumlarında özellikle dijital çağda etik, yapay zekanın insan davranışlarına etkisi, eğitimde teknolojinin rolü ve kültürel üretim süreçlerindeki dönüşüm gibi konulara odaklanıldı.

Duyarlılık ve insan hakları vurgusu

Çalıştay süresince katılımcılar, teknolojinin yalnızca bir gelişim aracı olmaması gerektiğini; aynı zamanda adalet ve insan haklarının savunucusu olması gerektiğini belirtti. Öğrenciler, Filistin'de yaşanan soykırıma yönelik duyarlılık mesajları paylaştı ve İsrail'in Filistin'de yürüttüğü saldırılarda yapay zeka teknolojilerini kullanmasının doğurduğu insani sonuçları da tartıştı.

Etkinlik, gençlerin teknoloji ve yapay zekanın toplumsal, etik ve bireysel etkileri üzerine bilinçli tartışmalar yürütmesini sağlayarak, geleceğe dair sorumluluk ve duyarlılık çağrısında bulundu.

İstanbul'da Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Teknoloji ve Yapay Zeka Çalıştayı" gerçekleştirildi.