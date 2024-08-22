İstanbul'da M Çiçeği Şüphesi İddiaları Yalanlandı

İstanbul'da M Çiçeği Şüphesi Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber kaynaklarında ve sosyal medya platformlarında dolaşan "İstanbul'da bir kişi, M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamanın Detayları

DMM, İstanbul'daki hiçbir sağlık kuruluşunda maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmış bir hasta olmadığını belirtti. Yapılan dermatolojik muayene sonucunda hastaneye başvuran bir bireyden alınan maymun çiçeği testi negatif çıktı. Yanlış Bilgilendirme Uyarısı

Merkez, hastanın izole edildiğine dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından düzenli olarak ve şeffaf bir şekilde sağlandığı ifade edilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.