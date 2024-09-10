İstanbul'da M5 Metro Hattında Arıza Yaşandı

İstanbul'da Metro Arızası
İstanbul'un M5 Üsküdar - Samandıra Metro Hattında, Samandıra'dan Üsküdar'a düzenli sefer yapan bir metro, Altınşehir durağına varmadan teknik bir arıza nedeniyle durakladı.
Yolcular Metroda Beklemek Zorunda Kaldı
Arıza yüzünden yolcular, bir süre tünel içerisinde beklemek zorunda kaldı. Ancak aracın arızasının giderilmesi sayesinde seferler tekrar normale döndü.
Yoğunluk Oluştu
İhlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yaşanan arıza nedeniyle yoğunluk meydana geldi. Arıza sonrası, yolcular Altınşehir metro durağında vagondan dışarı çıkabildi. Yaşanan bu durum, metro kullanıcıları üzerinde olumsuz etki bıraktı.
Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.