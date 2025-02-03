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İstanbul'da Makas Atan Sürücünün Sebep Olduğu Kaza Kameralara Yansıdı

Ümraniye'de makas atan sürücünün kazası ve sonrasında oluşan yoğunluk, başka bir aracın kamerasında belgelendi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:46
İstanbul'da Makas Atan Sürücünün Sebep Olduğu Kaza Kameralara Yansıdı

İstanbul Ümraniye'de Kaza Anı Kameralara Yansıdı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün sebep olduğu kaza, bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olay, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Olay sırasında makas atarak seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir araca çarparak kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, birkaç tur döndükten sonra ancak durabildi. Kaza sonucunda yolda araç yoğunluğu yaşandı.

Kaza Anı Görüntülendi

Kaza anı, başka bir aracın içindeki kameralar tarafından kaydedildi ve bu görüntüler, kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

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