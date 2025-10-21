İstanbul'da 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı Yürüyüşü'

Gülden Gül öncülüğünde Bakırköy'de farkındalık yürüyüşü

Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan başlayan ve Fişekhane Caddesi'nde sona eren yürüyüşe Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.

Yürüyüşe katılan kadınlar 'Her kadın risk altında, taramanızı yaptırın' yazılı pankart ile 'Erken teşhis hayat kurtarır', 'Erken tanı, daha çok mutlu anı', 'Kanserle savaşıyoruz' yazılı dövizler taşıdı.

Kadınlar meme kanserine dikkati çekmek için pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Gülden Gül, kanserin çağın hastalığı olduğunu ve kadınlarda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtti.

Gül, erken teşhisin önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: Erken tanı ve tedaviyle başarı oranı yüzde 90'ın üzerine çıktığı bir kanser türü. İstanbul'da tarama yapan 15 tane KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) bulunduğunu, bu ay sonunda yeni açılacak merkezlerle bu rakamın 21'e çıkacağını söyledi.

Meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için tek yüreğiz

Gül, 'Meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için tek yüreğiz. Bugün attığımız her adımda sadece bir yürüyüş yapmıyoruz. Hep birlikte bilinçlenmeye, bilgilendirmeye, dayanışmaya yönelik güçlü mesajlar veriyoruz. Buradan tüm hanımefendilere, annelerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum: Lütfen, kendinize zaman ayırın, sağlığınızı ertelemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendinize göstereceğiniz bu özenin, sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediye olduğunu unutmayın.' dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Pelin Şavlı Emiroğlu ise meme kanserinin kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme yol açan kanser türü olduğunu, her 8 kadından birinin yaşamı boyunca buna yakalanma riski taşıdığını vurguladı.

Emiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Erken teşhis, tedavinin başarısını artırmakta, yaşam sürecini uzatmakta ve kansere bağlı ölümleri de durdurmaktadır. Bununla birlikte günümüzde kullanılan ileri cerrahi tetkikler ve gelişen tedavi seçenekleri, kadınların yaşam kalitesini de artırmaktadır. Bu nedenle bilinçlenmek, düzenli tarama yaptırmak hayati öneme sahiptir.

Her ay kendi kendine meme muayenesi, yıllık klinik meme muayenesi ve mamografi taramalarıyla erken tanı mümkündür. Erken tanı sadece hastalığı yenmekle kalmaz, kadını sosyal ve ruhsal olarak da hem tedavi döneminde hem tedavi sonrası dönemde daha rahatlatır.'

Emiroğlu, 40-69 yaşlarındaki her kadının mamografi çektirmesi gerektiğini belirterek, bu taramaların hastanelerde olduğu gibi KETEM'lerde de ücretsiz ve randevusuz yapıldığını ifade etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da dünyada her 14 saniyede bir yeni meme kanseri teşhisi konulduğuna dikkati çekerek, 'Meme kanseri, erken teşhisle birlikte tedavi şansının en yüksek olduğu hastalıklardan biri. Bir kadının sağlığı, bir ailenin mutluluğudur. diyoruz.' dedi.

