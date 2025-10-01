İstanbul'da mesai çıkışı trafik yüzde 83'e ulaştı — Avrupa %85, Anadolu %80

İstanbul'da mesai ve okul çıkışıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83'e yükseldi; Avrupa Yakası %85, Anadolu Yakası %80 seviyelerinde.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:54
İstanbul'da mesai çıkışı trafik yüzde 83'e ulaştı — Avrupa %85, Anadolu %80

İstanbul'da mesai çıkışı trafik yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar yükseldi. Kent genelindeki artış ulaşımda gecikmelere neden oluyor.

Etkilenen köprü, tünel ve ana arterler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu noktalarına kadar araç kuyruğu oluştu.

Her iki istikamette de Merter, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü'nde sürücüler ağır seyrediyor. Avcılar ve Küçükçekmece'de Ankara yönü akıcı seyrederken, Edirne istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM ve gişelerde tıkanma

TEM Otoyolu'nda Kemerburgaz ayrımında başlayan trafik; Hasdal, Seyrantepe ve Maslak'ta durma noktasına geldi. Mahmutbey Gişeleri'nde de sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

TEM'de Dudullu'dan başlayan yoğunluk Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor. Bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında yer yer tıkanıklık görülüyor.

Anadolu Yakası ve toplu taşıma yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar, Acıbadem'den Ataşehir'e uzanan hatlarda yoğunluk yaşanıyor. Edirne istikametinde Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar sürücüler ağır seyrediyor.

Kartal, Pendik ve Tuzla arasında da araçların ilerlemesi güçleşti. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım kullananlar metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85'e, Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e kadar ulaştı.

