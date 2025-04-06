İstanbul'da Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre kentin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak sağanakların etkili olacağı ifade edildi.

Açıklamada, sağanak yağışların neden olabileceği aksamalara ve küçük çaplı su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların, yağışların etkili olacağı saatler içerisinde gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.