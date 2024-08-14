Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Metrobüs Hattındaki Beyaz Yol Çalışması Yeniden Başladı

İstanbul'da metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışmaları 45 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:39
İstanbul'da Metrobüs Hattındaki Beyaz Yol Çalışması Yeniden Başladı

İstanbul'da Beyaz Yol Çalışması Tekrar Başladı

İstanbul'daki metrobüs hattında yer alan "Beyaz Yol" çalışmaları, yeniden start aldı. Çalışma süreci, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında gerçekleştirilecek.

Çalışmaların Süresi ve Etkileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, inşaat sürecinin 45 gün sürmesi öngörülüyor. Bu süreçte, D-100 kara yolunun Kadıköy istikametindeki trafik akışı 2 şeride düşürülecek.

Yolcular İçin Bilgilendirme

Yolcuların bilgilendirilmesi için metrobüs araçlarında ve duraklarda anonslar yapılacak. Ayrıca, duraklarda yönlendirme tabelalarının ve yetkililerin yolculara yardımcı olması bekleniyor.

Öne Çıkan Detaylar:
  • Proje süresi: 45 gün
  • Etkilenen hat: D-100 kara yolu Kadıköy istikameti
  • Yolcu bilgilendirmeleri: Anonslar ve duyurular

İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor