İstanbul'da Metrobüs Hattındaki Beyaz Yol Çalışması Yeniden Başladı

İstanbul'da Beyaz Yol Çalışması Tekrar Başladı

İstanbul'daki metrobüs hattında yer alan "Beyaz Yol" çalışmaları, yeniden start aldı. Çalışma süreci, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında gerçekleştirilecek.

Çalışmaların Süresi ve Etkileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, inşaat sürecinin 45 gün sürmesi öngörülüyor. Bu süreçte, D-100 kara yolunun Kadıköy istikametindeki trafik akışı 2 şeride düşürülecek.

Yolcular İçin Bilgilendirme

Yolcuların bilgilendirilmesi için metrobüs araçlarında ve duraklarda anonslar yapılacak. Ayrıca, duraklarda yönlendirme tabelalarının ve yetkililerin yolculara yardımcı olması bekleniyor.