İstanbul'da Metrobüslere Özel Günlerde FSM Köprüsü'nden Geçiş İzni

İBB UKOME, metrobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandığında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına oybirliğiyle karar verdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:24
İstanbul'da metrobüslere özel günlerde FSM Köprüsü kullanımı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan kapanma gerekçeleri

Toplantıda, metrobüs güzergahındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün özel günlerde ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kısmen veya tamamen trafiğe kapandığı gündeme getirildi. İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gibi kutlama ve anma etkinliklerinde köprü ve bağlantı yollarında kapanmalar yaşandığı vurgulandı. Oluşan aksamalar nedeniyle metrobüs seferlerinin alternatif güzergahı görüşüldü ve karar alındı.

Yeni güzergah açıklandı

Oybirliğiyle kabul edilen öneriye göre, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde metrobüsler; Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanarak Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden geçecek, ardından Büyükdere ve Barbaros Bulvarı güzergahını takip ederek Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsler Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den FSM Köprüsü'ne bağlanacak, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme'ye ulaşacak.

Yetkilinin değerlendirmesi

İETT Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, toplantıda yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı: "İlk kurulduğu günden bu yana 1'inci köprünün kapandığı durumlarda bu kimi zaman milli bayramlar nedeniyle kimi zaman kıta geçişli maratonlar nedeniyle hat kapanıyor. Ve fiili olarak başka bir güzergahtan 2'inci köprüyü kullanacak şekilde metrobüs hattı çalışıyor. Bugüne kadar alınmış böyle bir karar söz konusu değildi. Buradaki eksikliği kapatmak için fiili olarak çalışmak zorunda kaldığı güzergahı takdirlerinize sunuyorum."

Karar oybirliğiyle kabul edilerek, özel günlerde metrobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanması resmi olarak benimsendi.

