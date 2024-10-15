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İstanbul'da Metrobüste Doğum Süreci: Mete Ailesi Beşinci Çocuklarına Kavuştu

İstanbul’da metrobüste doğum yaparak evladına 'Yılmaz' ismini veren Mete çifti, mutlu anlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:50
İstanbul'da Metrobüste Doğum Süreci: Mete Ailesi Beşinci Çocuklarına Kavuştu

İstanbul'da Metrobüste Doğum Olayı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Hanife Mete, 35 haftalık hamile olarak doğum sancıları artmaya başlayınca hastaneye gitmek için eşi Cemal Mete ile birlikte harekete geçti. Ancak, sabah saatlerinde taksi bulamayan çift, ulaşımın daha hızlı olacağı düşüncesiyle saat 08.30'da metrobüse binme kararı aldı.

Metrobüste Doğum Anı

Metrobüste sancıları artan Hanife Mete için İETT şoförü hemen durumu yetkililere bildirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde metrobüs park alanına yönlendirildi ve yolcular başka bir araca aktarıldı.

İçeride yaşanan olay karşısında, genç anne eşi Cemal Mete'nin desteğiyle doğumunu gerçekleştirdi. İETT şoförü ve güvenlik ekipleri de ailenin yanında olarak destek verdiler.

Sağlıklı Bir Doğum ve Kutlamalar

Doğum sonrası sağlıklı bir şekilde hastaneye götürülen Hanife ve Cemal Mete, beşinci çocuklarına "Yılmaz" adını koydu. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi yetkilileri, bebeği hastanede ziyaret ederek aileyi tebrik etti. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İBB Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan ve IETT Genel Müdürü İrfan Demet, bebeğin sağlığı hakkında aileye bilgi vererek iyi dileklerini ilettiler.

İstanbul’da, sancıları arttığı için hastaneye giden 35 haftalık Hanife Mete, taksi bulamadığı için...

İstanbul’da, sancıları arttığı için hastaneye giden 35 haftalık Hanife Mete, taksi bulamadığı için eşi Cemal Mete ile birlikte bindiği metrobüste doğum yaptı. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu (sol 5), Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu (sol 4), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (sol 3), İBB Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan (sol 2) ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet (sağda), hastaneye ziyarete gitti.

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