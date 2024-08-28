İstanbul'da Metroda Çalışan Çocuğa Saldırı: Soruşturma Açıldı

İstanbul'da Saldırı Olayında Yeni Gelişmeler

İstanbul'da metroda satış yapan bir çocuğa yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırı sonrası ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini vurguladı.

Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıya ilişkin soruşturma açtığını bildirdi. "Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." şeklinde bilgi verdi.

Şiddet Asla Kabullenilemez

Yılmaz Tunç, masum bir çocuğa yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, kültürel değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır." dedi.

Tunç, ayrıca, "Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar." ifadeleriyle konunun önemine dikkat çekti.