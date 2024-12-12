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İstanbul'da Mezarlık Ücretleri Yükseldi: En Pahalı Yer 111 Bin 632 Lira

İstanbul'da mezar yeri ücretleri, 2025'ten itibaren 7 bin 152 lira ile 111 bin 632 lira arasında değişecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:17
İstanbul'da Mezarlık Ücretleri Yükseldi: En Pahalı Yer 111 Bin 632 Lira

İstanbul'da Mezarlık Ücretleri Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, şehirdeki mezar yeri ücretlerini yeniden belirledi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeye göre, mezar yerleri bulunulan gruba göre 7 bin 152 lira ile 111 bin 632 lira arasında değişiyor.

Meclis Toplantısı ve Ücretler

Aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, mezarlık ücret ve hizmet bedelleri gündeme alındı. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni hizmet fiyatları oy birliğiyle kabul edildi.

Ücretsiz ve Ücretli Hizmetler

Meclis tarafından kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü gibi birçok hizmetin ücretsiz sunulmaya devam edeceği açıklandı. Ancak tabutlu defin ücreti 740 liradan 1184 liraya, briket lahit ücreti ise 1850 liradan 3 bin 700 liraya yükseldi.

Mezarlık Yeri Bedelleri

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu gibi mezarlıklarda boş mezar yeri ücreti, 69 bin 770 liradan yüzde 60 zamla 111 bin 632 liraya çıktı. Bununla birlikte, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya yükseldi.

İkinci gruptaki mezarlıklar, Emirgan ve Edirnekapı Şehitlik gibi yerler, yer bedelini 2 bin 30 liradan 3 bin 248 liraya çıkarttı. Üçüncü grup mezarlıklar için ise, 170 liradan 272 liraya tırmanış yaşandı.

Dördüncü gruptaki köy statüsündeki mezarlıklarda, yer bedeli 170 liradan 272 liraya yükseldi. Gayrimüslim mezarlıklarında ise fiyatlar 850 liradan 1360 liraya çıktı.

Sonuç ve Etkileri

Bu değişiklikler, İstanbul'un mezarlık hizmetlerinde önemli bir mali yük oluşturacak. Artışların, ailelerin cenaze işlemlerini etkilemesi bekleniyor.

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