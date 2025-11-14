İstanbul'da Midye Tüketen Ailede Gıda Zehirlenmesi: Hastanedeki Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta midye ve yemek sonrası anne ile iki çocuğun yaşamını yitirdiği, babanın entübe edildiği ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:40
Beşiktaş'ta yedikleri midye ve yemek sonrası aile hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beşiktaş'ta, yedikleri midye ve yemek sonrası anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği, babanın ise entübe edildiği olayın öncesine ait hastane görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye gelen Böcek ailesinin hastanedeki görüntülerinde, anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek'in iki çocuklarıyla birlikte hastaneye girdikleri görülüyor.

Görüntülerde daha sonra babanın telefonda konuştuğu, anne ve çocukların oturma alanında beklediği kaydedildi.

