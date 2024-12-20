İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Motosiklet Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da iki motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi ve Gözaltılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık tarihinde, E.Ç.'ye ait iki motosikletin Çağlayan bölgesinde çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, motosikletlerin çalınmasıyla ilgili yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda kimliklerini belirledikleri N.B. (15), K.C. (17), C.A. (15) ve M.B. (18)’yi Fatih’te yakaladı.

Suç Kayıtları ve Adliye Süreci

Yakalanan tüydencilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.