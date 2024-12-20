DOLAR
35,18 -0,24%
EURO
36,58 -0,35%
ALTIN
2.947,24 -0,48%
BITCOIN
3.366.151,08 1,08%

İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da çaldıkları motosikletlerle ilgili 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:55
İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Motosiklet Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da iki motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi ve Gözaltılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık tarihinde, E.Ç.'ye ait iki motosikletin Çağlayan bölgesinde çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, motosikletlerin çalınmasıyla ilgili yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda kimliklerini belirledikleri N.B. (15), K.C. (17), C.A. (15) ve M.B. (18)’yi Fatih’te yakaladı.

Suç Kayıtları ve Adliye Süreci

Yakalanan tüydencilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı
2
Hatay'daki Sınır Kapılarından Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Devam Ediyor
3
Sakarya Makarna Fabrikasındaki Patlamada İhmal İddiaları Güçleniyor
4
Eskişehir'de Hamile Kadının Hapis Cezası İle Mücadele Dolu Hikayesi
5
Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında
6
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
7
İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor