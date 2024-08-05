İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı Olayı

İstanbul'da, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi Fatih'te yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu ve Eyüpsultan bölgelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen 22 yaşındaki A.Ö., Fatih'te gözaltına alındı.

Yakalanan Zanlının Durumu

Yapılan aramalarda, çalıntı olduğu düşünülen iki motosiklet ele geçirildi. Hakkında toplamda 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Şüphelinin, bir motosikleti çalma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, hırsızlık olayının aydınlatılmasında önemli bir delil teşkil edebilir.