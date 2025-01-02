İstanbul'da motosiklet kazasında imam hayatını kaybetti, yakınları sorumluları cezalandırmak istiyor

İstanbul'da Motosiklet Kazası: İmamın Yakınları Haksızlığı Giderme Peşinde

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazası, vefat eden imam Abdülkerim Kaba'nın yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. 16 Aralık 2024'te sabah namazına giden Kaba, İGDAŞ'ın açtığı çukura takılıp, arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölümün ardından aile, sorumluların cezalandırılması için hukuki süreci başlattı.

Sorumluları Cezalandırmak İçin Hukuki Süreç Başlatıldı

Olay, 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremler sırasında, çocuklarından birini kaybetmiş olan 52 yaşındaki Abdülkerim Kaba'nın İstanbul'a tayin edilmesinin ardından yaşandı. İGDAŞ ekipleri tarafından yapılan doğal gaz hattı çalışması sonrasında kapatılmayan çukur, Kaba'nın motosikletinin arızalanmasına ve ölümüne sebep oldu.

Musa Kaba'nın Açıklamaları Dikkat Çekiyor

Kaza sonrası oğlu Musa Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın gerçekleştiği caddenin İBB sorumluluğunda olduğunu ve çukurun kapatılmadığını belirtti. "Buraya yeni hayat kurma umuduyla geldik, ama babamızı kaybetmek bizim için yıkıcı bir durum oldu" şeklinde konuştu.

Kazaya Neden Olan Çukur Hakkında Sorgulamalar

Olayın ardından, kazaya neden olan çukurun yaklaşık iki hafta sonra kapatılması aile için en büyük üzüntü kaynağı oldu. Musa Kaba, "Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?" diyerek yetkililere sorular yöneltti. Kaba, aynı zamanda çukur kapatılmadığı için babasının yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Kaza Tespit Tutanağında Sorumluluk Dağılımı

Ailelerinin avukatı Ahmet Bülbül, kaza tespit tutanağında araç sürücüsünün yüzde 75, Abdülkerim Kaba'nın ise yüzde 25 kusurlu bulunduğunu öne sürdü. Bülbül, Kaba'nın dikkat sergilemediği iddialarına karşı çıkarak, çukurun kapatılmaması nedeniyle düşmenin gerçekleştiğini belirtti.

Şu an için belediye ve diğer sorumlulardan hesap sorulması adına savcılık soruşturmasının devam ettiğini ifade eden Bülbül, müvekkillerinin haklarını aramak için gereken tüm adımları atacaklarını kaydetti.

Sultangazi'de motosikletle sabah namazına gittiği sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketi İGDAŞ'ın açtığı çukura takılıp aracın çarpmasıyla ölen imam Abdülkerim Kaba'nın yakınları, sorumluların cezalandırılması için hukuk süreci başlattı. Vefat eden Kaba'nın oğlu Musa Kaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sultangazi'de motosikletle sabah namazına gittiği sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketi İGDAŞ'ın açtığı çukura takılıp aracın çarpmasıyla ölen imam Abdülkerim Kaba'nın yakınları, sorumluların cezalandırılması için hukuk süreci başlattı. Vefat eden Kaba'nın oğlu Musa Kaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.