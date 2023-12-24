İstanbul'da motosikletli saldırgan paniği: 2 kişiyi öldürdü!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen olayda, motosikletli bir saldırgan, sokak ortasında bulunan iki arkadaşa silahlı saldırıda bulundu. Mermilerin hedefi olan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, polis bu kanlı saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırının ardındaki neden ve saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, olayın aydınlatılması için polis çalışmalarını sürdürüyor. İlk bulgular, olayın planlı bir saldırı olabileceğine işaret ediyor ve polis ekipleri, güvenlik kameraları ve şahit ifadeleri aracılığıyla saldırganın izini sürmeye çalışıyor.

İstanbul'da motosikletli saldırgan paniği: 2 kişiyi öldürdü!
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Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, motosikletli bir saldırgan, sokak ortasında bulunan Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren (22) adlı iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda mermilere hedef olan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Salih Tutkun ve Bektaş Eren yaşamlarını yitirdi. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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