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İstanbul'da Motosikletli Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 40 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Emniyeti, motosikletli suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 40'ını tutukladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:15
İstanbul'da Motosikletli Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 40 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Darbe

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 47 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 40'ı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son yıllarda artan motosikletli suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarını devam ettiriyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlar sırasında, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlenerek düzenlenen baskınlarda 17 ruhsatsız tabanca, tüfek ve eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adli Süreç ve Serbest Bırakmalar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen işlemler sonucunda 40 kişi tutuklanırken, 7 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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