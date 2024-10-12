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İstanbul'da Motosikletli ve Atlı Kadın Zabıta Ekipleri Görevde

İstanbul'daki kadın zabıta ekipleri, motosiklet ve atlı hizmetlerle şehirde güvenliği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:52
İstanbul'da Motosikletli ve Atlı Kadın Zabıta Ekipleri Görevde

İstanbul'da Kadın Zabıta Ekipleri Aktif!

İstanbul'da, kadınların güçlendirildiği güvenlik önlemleri hızla artıyor. Motosikletli kadın zabıtalar seyyar satıcılara ve dilencilere karşı önlem alırken, atlı kadın zabıtalar ise turistik bölgelerde devriye geziyor.

Motosikletli Ekipler Hızla Hareket Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gerçekleştirdiği projeler kapsamında, Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan motosikletli kadın zabıta ekipleri, şehir içindeki sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edebilme yetisine sahip. Avrupa ve Anadolu yakasında iki ayrı ekip olarak görev yapan bu ekipler, acil durumlarda ve afetlerde etkin bir rol üstleniyor. Afet ve Acil Durumlarda Hızlı Müdahale

Motosikletli kadrolar, seyyar satıcılarla dilencilere karşı anında aksiyon alırken, yolda kalan araç sahiplerine de yardımda bulunuyor. İki aylık kapsamlı bir eğitim sonrasında göreve başlayan kadın zabıtalar, hem İstanbulluların takdirini kazanıyor hem de görevlerinde büyük bir titizlik sergiliyor.

Atlı Zabıta Ekipleri Turistlerin Yanında

2020 yılında kurulan Atlı Zabıta Birimi, İstanbul’un turistik alanlarında devriye gezmekte ve sezona uygun olarak Adalar gibi yerlerde hizmet vermektedir. 2021'den itibaren kadın binicilerin de katılmasıyla daha da renklenen bu ekipler, hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekmeyi başardı. Atlı kadın zabıtalar, turistlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunarak kentin çeşitli noktalarında karşımıza çıkıyor. Gelecekteki Hedefler

İBB, motosikletli kadın zabıta sayısını artırmayı hedefleyerek, İstanbul'un güvenliği ve düzeni için daha fazla katkıda bulunmayı planlıyor.

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale...

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale ederken, atlı kadın zabıtalar ise turistik alanlarda devriye görevi yapıyor.

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale...

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale ederken, atlı kadın zabıtalar ise turistik alanlarda devriye görevi yapıyor.

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale...

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale ederken, atlı kadın zabıtalar ise turistik alanlarda devriye görevi yapıyor.

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale...

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale ederken, atlı kadın zabıtalar ise turistik alanlarda devriye görevi yapıyor.

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