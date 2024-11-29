İstanbul'da Motosikletlilerin AmbulanS'a Yol Açma Çabası Kameralara Yansıdı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, motosiklet sürücülerinin yoğun trafikte ambulansa yol açma çabası dikkat çekti. D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde, ambulansın ilerlemede güçlük yaşadığını gören motosiklet kullanıcıları, trafikteki diğer sürücüleri uyararak yolu açmaya çalıştı.

Yoğun trafik altında gerçekleşen bu olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosikletlilerin, sol şeritten ilerleyerek diğer sürücüleri el hareketleriyle uyarması, dikkat çekici bir dayanışma örneği sergiledi. Ambulansa yol vermek için gösterilen bu özverili çaba, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.