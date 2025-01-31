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İstanbul'da Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İstanbul'da, AGD üyeleri tarafından Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin'e destek verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:20
İstanbul'da Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İstanbul'da Gıyabi Cenaze Namazı Töreni

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kıldılar.

Fatih Camisi'ndeki cuma namazının ardından bir araya gelen grup, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AGD Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

AGD İstanbul Üniversiteler Komisyonu Teşkilat Başkanı Umut Şahin, namaz sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ve işbirlikçilerinin karşısında Filistin direnişinin yanında olduklarını ilan ettiklerini söyledi. Şahin, Aksa Tufanı operasyonunun İslam topraklarını işgal eden İsrail’in planlarını yerle yeksan ettiğini vurguladı ve şunları kaydetti: "Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte Yahudi varlığının Gazze ve bölge nezdindeki tüm kirli emelleri yerle yeksan olmuştur."

Şahin, sürecin başından beri Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışan katil İsrail’in, Kassam Tugayları karşısında ağır yenilgi kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

Mücadelenin Geleceği ve Şehitler

Aksa Tufanı Operasyonu’nun mücadelenin ilk adımı olduğunu belirten Şahin, "Yarın hiç olmayacağı kadar daha da güçlü bir tufan kopacak ve var olan tüm dengeleri bir kez daha değiştirecektir." ifadelerini kullandı. Filistin direnişinin İslami ve insani tutumlarından taviz vermediğini vurgulayan Şahin, "Bizim mücadelemiz, şehitlerin kanıyla filizlenen bir mücadeledir." dedi.

Filistin mücadelesinin komutanlarının şehit olmalarının direnişi sekteye uğratmadığını ifade eden Şahin, "Aziz komutanımız Muhammed ed-Dayf ve direnişin kahramanlarının şehadetleri bu mücadeleyi durduramayacaktır." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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