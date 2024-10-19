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İstanbul'da Müslüman Ülkelerde Özgürlük ve Kalkınma Konferansı

Müslüman ülkelerde özgürlük ve kalkınma konularının ele alındığı konferansta önemli veriler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:21
İstanbul'da Müslüman Ülkelerde Özgürlük ve Kalkınma Konferansı

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı

İstanbul'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın ikinci gününde, "Çoğunluğu Müslüman Ülkelerde Özgürlük ve Kalkınmanın Ölçümü" başlıklı önemli bir oturum düzenlendi.

İşbirlikleri ve Oturum Başkanlığı

Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ile Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Büşra Sönmez oturum başkanlığını üstlendi.

Konuşmacılar ve Sunumlar

Oturumda, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Edo Ömerçevic, Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özgür Kanbir ve Abo Akademi Üniversitesi'nden Dr. Jani Kinnunen görüşlerini paylaştı.

Ömerçevic, "İslam ve Özgürlük Endeksi 2024" konulu sunumunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde dini, siyasi ve ekonomik özgürlükleri ölçtüklerini belirtti. Ömerçevic, bu ülkelerde "en iyi göstergelerin ekonomi alanında" olduğunu, "en kötü göstergelerin ise siyaset alanında" bulunduğunu ifade etti.

Kanbir, "İslam ve İktisadi Gelişme: İslami Kalkınma Endeksi Ne Diyor?" başlıklı çalışmasında, İslami değerlerin ekonomik büyümeyi nasıl desteklediğini vurguladı. Ayrıca, Müslüman toplumların ilim alanındaki katkılarına dikkat çekerek 1850'li yıllardan itibaren karşılaşılan zorlukları dile getirdi.

Kinnunen ise Müslüman ülkelerin "kendine özgü sosyopolitik dinamikleri" bulunduğunu belirtti.

Konferansın Sonu

Oturumun ardından 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı başarıyla sona erdi.

İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansının ikinci gününde "Çoğunluğu...

İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansının ikinci gününde "Çoğunluğu Müslüman Ülkelerde Özgürlük ve Kalkınmanın Ölçümü" başlıklı oturum yapıldı. Oturumda, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi ve İşletme Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Edo Ömerçevic konuşma yaptı.

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