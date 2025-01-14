İstanbul'da Müşterilerini Bayıltıp Taciz Eden Taksici Tutuklandı

İstanbul'da Taksici Tutuklandı

İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici, tutuklandı.

Olay ve Gözaltı Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksicinin müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiğine dair ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Olayın detayları, taksici gruplarında paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Şüpheli B.N. (28), polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin İfadesi

Gözaltındaki işlemlerinin ardından emniyet ifadesi alınan B.N, bir yıl önce kendisini bıçakladığını iddia eden eşiyle 1,5 yıl önce evlendiğini, ancak geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduklarını belirtti. Videoyu eşini kıskandırmak amacıyla kaydettiğini öne sürdü.

Adli Süreç

Şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adalete sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan B.N, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.