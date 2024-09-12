İstanbul'da Müzik Ortaokulu Açılışı: YETEV ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul'da Müzik Ortaokulu ile YETEV Arasında İşbirliği Protokolü

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol İmza Töreni

İmza töreni, Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törene; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik katıldı.

Bilal Erdoğan: " Türk Müziğine Yeni Besteciler Kazandıracağız"

İmza sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu olarak 6 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirtti. Erdoğan, "Çocuklarımızın müzik yetenekleri üzerinde durarak, en yetenekli öğrencileri okula kazandırmaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Burs Olanakları ve Eğitim Fırsatları

Burs imkanlarından da bahseden Erdoğan, "Ailelerin ihtiyaç durumuna göre burs veriyoruz. Şimdi çocuklarımız ilkokuldan sonra konsertegravi sürecinin bir parçası olarak müzik ortaokuluna katılabilecekler," dedi. Öğrencilerin, erken yaşlarda müzik eğitimi almasının önemine değinen Erdoğan, bu sayede Türk müziğine yetenekli yeni bestecilerin katılacağını vurguladı.

Öğrenci Durumu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nda şu anda 30 öğrencinin kaydolduğunu belirtirken, ilerleyen dönemlerde bu sayının artmasını bekliyor.

Yeni Faaliyetler ve Projeler

Yentür, protokolden esinlenerek yeni bir müzik ve sanat eğitimi projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı ve Beşiktaş'taki okulda ekim ayında bir açılış yapılacağını duyurdu.

İşbirliğinden Duyulan Memnuniyet

Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik, işbirliğinden memnuniyetini dile getirirken, müzik eğitiminin önemine dikkat çekti. Törende, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Palet Türk Müziği İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Süveyda Fatma Köksal tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.

Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan İstanbul'un ilk müzik ortaokulu olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür (solda), Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) katıldı.