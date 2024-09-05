İstanbul'da Namibya Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Namibya Destinasyon Tanıtımı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Namibya Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosluğu ile Namibya Turizm Kurulu (NTB) tarafından düzenlenen "Namibya Destinasyon Tanıtımı" programı, İstanbul'da ilk kez gerçekleştirildi.

Turizm Sektöründeki Önemi Vurgulandı

Namibya Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu Günnur Diker, etkinlikte yaptığı açıklamada, Namibya'nın turizm sektöründeki önemini dile getirerek şunları söyledi: "Namibya, Afrika'nın en genç ülkelerinden biri ve bu yıl bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye'den daha büyük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen yaklaşık 3 milyon nüfusu var."

Diker, ayrıca, Namibya'nın Türkiye'deki resmi temsilcisi olarak geçen yıl göreve başladığını ve İstanbul'da ilk kez tanıtım yapıldığını belirtti. "Namibya'daki tur operatörleri, oteller ve turizm acenteleri burada bir araya geldi. Türk seyahat acenteleri ve Namibya'daki firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Artıyor

NTB Avrupa Direktörü Matthias Lemcke, İstanbul'da olmaktan ve Namibya’yı Türkiye'de tanıtma fırsatına sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. "Namibya gibi bir pazarın Türkiye’de, özellikle İstanbul’da tanıtılmasının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz." diye ekledi. Daha sonra, Namibya’ya seyahatlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Güney Afrika seferlerine vurgu yaparak, doğrudan uçuşların iki ülke arasındaki ilişkiler için faydalı olacağını belirtti.

Etkinlik Sonrası Hediye Çekilişi ve Akşam Yemeği

Etkinlik, turizm firmalarının birebir görüşmelerinin ardından düzenlenen hediye çekilişi ve akşam yemeğiyle sona erdi. Ayrıca, 2012 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin Namibya Büyükelçiliği, 2020 yılında ikili ticaret hacminin 4 milyon doları aştığını açıkladı.