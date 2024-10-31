İstanbul'da Narkoçelik-44 Operasyonu: 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen "Narkoçelik-44" adlı operasyon, dev bir başarıya imza attı. Bu başarılı operasyon sonucunda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ile 6 uyuşturucu satıcısı ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Operasyon hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlılıkla süren mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı. "Narkoçelik-44" operasyonunun Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde, toplamda 8 farklı adres ve 4 ayrı araç üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sırasında 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 dedektör ve çok miktarda döviz ile Türk lirası da ele geçirildi. Yakalanan 6 kişinin 3'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'yi zehir tacirlerinden temizlemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.