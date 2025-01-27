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İstanbul'da 'Narkokapan-10' Operasyonu: 197 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunda 213 şüpheli yakalandı, 197'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:47
İstanbul'da 'Narkokapan-10' Operasyonu: 197 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da 'Narkokapan-10' Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunun sonuçlarını açıkladı. Operasyon kapsamında uyuşturucu imalatı yaptığı belirtilen 213 şüpheli yakalanırken, bunlardan 197'si tutuklandı. Üçüncü şahıslar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun Ayrıntıları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlenen operasyonun detaylarını aktararak, “İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunda 213 şüpheli zehir taciri yakalandı” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yapılan çalışmalarda 25 kilogram bonzai, 1260 uyuşturucu hap, farklı miktarlarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca 6 hassas terazi, bir vakum makinesi, 9 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir uzun namlulu otomatik silah ve büyük miktarda döviz ile Türk lirasının da operasyon sırasında yakalandığı bildirildi.

Geleceğimiz İçin Ortak Görev

Bakan Yerlikaya, her bir operasyonun ve ele geçirilen maddenin, geleceğin korunması adına verilen mücadele olduğunun altını çizdi. “Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir” diyen Yerlikaya, bu görevi seferberlik ruhuyla yürüttüklerini vurguladı.

Son olarak, operasyonun gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyon ekibini tebrik etti.

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